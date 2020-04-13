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اهتمام إسباني إنجليزي إيطالي بضم نجم ريال مدريد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الحديث عن مستقبل نجم خط داني سيبايوس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني والمعار إلى آرسنال الإنجليزي مازال مستمراً وذلك في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالتخلي عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن زين الدين زيدان يرغب في بيع سيبايوس في الصيف المقبل وأنه يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن آرسنال يرغب في التعاقد مع سيبايوس بشكل نهائي كما أن يوفنتوس أعرب عن رغبته في التعاقد معه في حين لايمانع سيبايوس العودة إلى ريال بيتيس.

وأكد الإسباني داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار لآرسنال الإنجليزي في الموسم الحالي بأنه سيواصل اللعب مع المدفعجية عندما يتم استئناف المباريات حتى بعد نهاية عقده.

وقال سيبابوس في تصريحات صحفية مطلع الشهر الحالي:" ينتهي عقدي في 30 يونيو لكني سأستمر في اللعب لصفوف آرسنال عندما يستأنف الموسم".

واختتم سيبايوس تصريحاته قائلاً:"أنا لا أعلم كيف سيكون ذلك ولكن من غير المسئول من جانبي للحديث عن مستقبلي في الوقت الحالي".

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