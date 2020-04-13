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فلسطين تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 309

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لعامل من سكان جلقومس بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 309 حالة.

وأضاف "ملحم" في بيان صحفي: أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل أراضي 48، مؤكداً على أن طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة؛ حيث لم يخالط أحداً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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