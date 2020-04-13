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محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم الاثنين حملة لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة وتضمنت تنفيذ 3 قرارات داخل نطاق المدينة.

وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ان الحملة تضمنت تنفيذ 3 قرارات ازالة عبارة عن حالة تعدى ببناء سور على اراضي زراعية، وعدد ٢ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة.

وتمت أعمال الإزالة بقيادة يوسف جلال نائب رئيس المركز ويحي حافظ مشرف زارعة ومنسى عبدالقادر مسئول التنظيم بالمركز والمهندس ابو بكر حجاجي مديرالادارة الزراعيه بالمركز والقوة المرافقة.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العشى ومديرية الزراعة بالاقصر برش وتطهير شوارع القرية ومقار الوحدة الصحية ومكتب البريد ومبنى الوحدة المحلية للقرية.

وذلك بالتعاون مع المهندس خالد عبدالراضى وكيل مديرية الزراعة والمهندس ابو بكر حجاجى مدير الادارة الزراعية بالمركز ومكى عمر سكرتير قرية العشى.

كما تم التنسيق مع إدارة الشباب والرياضة بالمركز لرش وتعقيم نقطة شرطة الزينية ووحدة المطافى وديوان عام المركز.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID -19 وتطبيق اعمال قرار مجلس الوزراء برصد ومتابعة كافة مخالفات البناء والتعدى على أراضي املاك الدولة وإزالتها من المهد واسترداد أراضى الدولة.
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)
محلية الزينية بالأقصر تواصل تطهير الشوارع والتصدي للتعديات على أملاك الدولة (صور)

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