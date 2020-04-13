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تقرير إسباني: مبابي وهالاند حلم ريال مدريد فى المستقبل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:00 م
مبابي وهالاند
مبابي وهالاند
علي ماهر حلمى

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة تقريرا حول رغبة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني في المستقبل.

وقالت ماركا:"في عالم كرة القدم غالبًا ما يقال أن الحصول التوقيع مع مهاجم هو أصعب شيء، يجادل الكثيرون بأن الأمر أسهل بالنسبة لريال مدريد أو برشلونة لأن لديهم إمكانات اقتصادية فائقة ‏بالنسبة لريال مدريد، فإن مبابي سوف يكون الشخص المختار للعقد القادم، إنهم يعرفون أن الصبي ينجذب لفكرة أن يصبح نجم في ريال مدريد، و من أجل تحقيق أهدافه، ويثقون به في الحفاظ على وعده بعدم التجديد مع باريس سان جيرمان وفي صيف 2021، حينها سوف يتبقى في عقد اللاعب عام واحد فقط، و سوف يفعل ريال مدريد ذلك وجهًا لوجه مع النادي الفرنسي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:"‏من الواضح من أنه بدون أهداف، لا يمكن الشعور بالراحة خاصة مع جماهير متطلبة مثل جماهير البرنابيو، في الصيف الماضي، تم التعاقد مع لوكا يوفيتش ولا يمكن وصف أدائه بالمخيب للآمال، لأن زيدان لم يراهن عليه أبداً و‏في موازاة ذلك، كان هناك لاعب مبدع هذا الموسم، كما كان الحال مع مبابي، إيرلينج هالاند بـ 29 هدف في 27 مباراة رفقة سالزبورج أولًا و11 هدف منذ قدومه لدورتموند".

واختتمت تقريرها قائلة:"‏على الرغم من بعض الشكوك حول اللاعب، بسبب طوله، و بسبب ضعف الدوري النمساوي، إلا أن تسجيله 10 أهداف في دوري الأبطال لم تترك أي شك لدى المسؤولين في النادي، وأن النرويجي بمثابة السفاح أمام المرمى ‏اما ادارة ريال مدريد تستعد لمحاولة الجمع، بين أكثر المهاجمين الواعدين، في كرة القدم العالمية خلال الصيفين المقبلين".

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