نجم أرسنال السابق: النني يشبه باتريك فييرا.. وإيمري أخطأ في حقه

يرى جيلبيرتو سيلفا نجم منتخب البرازيل السابق أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي المعار لصفوف بيشكتاش التركي من أفضل اللاعبين على صعيد خط الوسط.





وقال سيلفا في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة: "طريقة لعب محمد النني تشبه كثيرا طريقة لعب باتريك فييرا أو حتى تشبهني أنا، فاللاعب هو الوحيد الذي يشبهنا وبإمكانه نقل الكرة من الخلف إلى الأمام".





وتابع: "أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق أخطأ عندما أجبر النني على الرحيل إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة رغم أنه لاعب مميز في خط الوسط ولا يوجد لاعب في الجانرز يحمل صفاته".





واختتم: "ميكيل أرتيتا لم يتمكن من رؤية النني في التدريبات وعليه أن يمنحه فرصة أخرى لأن النني يمتلك خبرات كبيرة".



