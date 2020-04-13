Advertisements

نجم أرسنال السابق: النني يشبه باتريك فييرا.. وإيمري أخطأ في حقه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:52 م
النني وايمري
النني وايمري
الفجر الرياضي
يرى جيلبيرتو سيلفا نجم منتخب البرازيل السابق أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي المعار لصفوف بيشكتاش التركي من أفضل اللاعبين على صعيد خط الوسط.

وقال سيلفا في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة: "طريقة لعب محمد النني تشبه كثيرا طريقة لعب باتريك فييرا أو حتى تشبهني أنا، فاللاعب هو الوحيد الذي يشبهنا وبإمكانه نقل الكرة من الخلف إلى الأمام".

وتابع: "أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق أخطأ عندما أجبر النني على الرحيل إلى صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة رغم أنه لاعب مميز في خط الوسط ولا يوجد لاعب في الجانرز يحمل صفاته".

واختتم: "ميكيل أرتيتا لم يتمكن من رؤية النني في التدريبات وعليه أن يمنحه فرصة أخرى لأن النني يمتلك خبرات كبيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حتى الآن النني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تفاصيل صادمة.. بهذه الأعراض يقضي كورونا على الإنسان

منذ أقل من ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعة الا ربع

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ يوم

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

فايلر يفاجئ مروان محسن

04:34 م

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

03:54 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي