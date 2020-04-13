أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.





جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.



