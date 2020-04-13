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أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:03 م
رياح وأمطار
رياح وأمطار
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد: حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع هدوء في سرعات الرياح على أغلب المناطق.

وأوضح "شاهين"، أن الشبورة تتكون في الصباح الباكر، خاصة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد.

وعن موعد تخفيف الملابس، قال: إنه يمكن للمواطنين التخفيف بداية من شهر مايو، حيث أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبل، ويجب على المواطنين الالتزام بعدم تخفيف الملابس، نظرا للتغيرات الجوية السريعة، في النصف الأول من الربيع.

وأضاف أن البلاد ستشهد أتربة خفيفة على الطرق خاصة يوم الأربعاء، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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