آبل تسعى لتقريب تصميم هواتف آيفون من تصميم آيباد

تعمل شركة آبل على مشروع جديد، حيث تسعى الشركة الأمريكية إلى جعل تصميم هواتف آيفون أقرب إلى تصميم أجهزة آيباد التي حصلت على إعادة هيكلة مؤخرًا.





وتسعى أبل لإعادة تصميم هواتف آيفون لتكون أقرب إلى الشكل الذي ظهرت عليه أجهزة آيباد الأخيرة، وهو تصميم استوحته الشركة في الأساس من هواتف آيفون القديمة، وبالتحديد هواتف آيفون 5، التي كانت تأتي مع حواف عادية بدون انحناءات وزوايا نصف مستديرة. وسيكون التصميم الجديد مرافقًا للهواتف ذات الإمكانيات العالية، وهو ما يعني احتمالية إبقاء التصميم السابق مع جهاز ثالث أقل إمكانيات ستطلقه آبل.





كما ستأتي الهواتف المعاد تصميمها مع هيكل من الستانلس ستيل بلا انحناءات، بحسب موقع Bloomberg.





كما تخطط آبلأيضًا لإطلاق نسخة مصغرة من أجهزة المكبرات الصوتية الذكية HomePod في وقت مبكر من العام الحالي.





وتعمل الشركة عغلى إطلاق "Apple Tags، وهي أدوات تتيح للمستخدمين ربطها مع أشياء مثل المحفظة والمفاتيح لتسهيل تتبعها. حيث يتم ربط الأدوات كإسسوارات مع الأشياء الشخصية المختلفة وبالتالي يسهُل الوصول إليها وضمان عدم ضياعها.





كما شركة آبل تعمل على أجهزة ماك بوك برو جديدة، نسخة جديدة لتلفزيون آبل، ونسخة منخفضة السعر للآيباد.





ويذكر أن آبل تسعى لإطلاق 3 نسخ من هواتف آيفون هذا العام مع تقنية الجيل الخامس 5G وتقنية 3-D LIDAR التي ظهرت في أجهزة آيباد مؤخرًا، لكن من المتوقع أن تصل الأجهزة للسوق على فترات متباعدة على عكس العادة، وذلك بسبب تعثر خطوط الإنتاج في المصانع الصينية التي تُصنع قطع الهواتف بسبب وباء كورونا العالمي.





وتجدر الإشارة إلى أن آبل قد رفضت التعليق على أي من هذه المعلومات في الوقت الراهن.