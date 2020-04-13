كوبو: مستمر في العمل وانتظر الفرصة مع ريال مدريد

صرح الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مايوركا الإسباني والمعار من ريال مدريد في الموسم الحالي بأنه مستمر في العمل من أجل الحصول على فرصة له في ريال مدريد في المستقبل.





وقال كوبو في تصريحات صحفية:"من الواضح أن نادٍ مثل ريال مدريد ليس كالباقي، جميعهم لاعبون من المستوى الأول وأنه من الصعب للغاية حجز مكان هناك لكني سأستمر في العمل وانتظر الفرصة وعندما أحصل عليها لن أضيعها".





وأضاف: "كل هذا يتوقف علي وسيكون لي مكان في مدريد، أنا الآن في مايوركا لأبذل قصارى جهدي وأثبت أنه يمكنني أن أكون هناك وأنني أستطيع المنافسة".





وعن حاله في الحجر الصحي، اختتم كوبو تصريحاته قائلاً:" ل يس جيدًا جدًا، لأنني مثل جميع اللاعبين أعيش من أجل كرة القدم وهي شغفنا ،يجب العمل في المنزل وهذا يجعلنا لائقين عند العودة".