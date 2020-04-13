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عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:53 م
رئيس الوزراء الكويتي
رئيس الوزراء الكويتي
الفجر

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، مساء اليوم الإثنين، إنه "يوجد 50 ألف مواطن كويتي خارج البلاد، وسنبدأ خطة إجلاء المواطنين الكويتيين يوم الأحد القادم ولمدة 19 يوماً"، وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعرب الخالد، عن شكره لكل العاملين في الصفوف الأولى من المواطنين والمقيمين في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، قائلاً "أقدر قلق الأسر الذين لهم أبناء في الخارج وكلهم أبنائي وأتابع أحوالهم وحريصون على سلامتهم".

ومن جهة أخرى، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح: أرجو من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الصحية خصوصاً أهالي العائدين من الخارج والالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي خلال استقبالهم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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