أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تفضيل المستثمرين الانتظار لرصد تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصاد العالمي.









ولايزال المستثمرون يترقبون تأثير فيروس كورونا على الركود الاقتصادي العالمي رغم تدابير التحفيز الاستثنائية التي أعلنتها بعض البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي.





وفشلت عملات السلع وهي عملات الدول المعتمدة على تصدير السلع الأساسية وخاصة النفط في الاستفادة من اتفاق خفض إنتاج الخام والذي قد يقدم الدعم للأسعار في الفترة المقبلة.





كما يتزامن ارتفاع الدولار مع تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات.





وتتراجع أحجام التداولات اليوم مع احتفال العديد من الأسواق في آسيا وأوروبا بعيد الفصح.





وبحلول الساعة 2:14 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند 1.0910 دولار.





بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.6 بالمائة لتهبط إلى 107.81 ين، في حين انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.2500 دولار.





وارتفعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية 0.1 بالمائة عند مستوى 0.9672 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء امام ست عملات رئيسية هامشيا بنسبة 0.07 بالمائة عند مستوى 99.551