آخرهم أحمد فتحي.. نجوم الإسماعيلي الذين رفضوا اختتام مسيرتهم في الأهلي

قرر أحمد فتحي منذ عدة أيام إنهاء مسيرته مع الأهلي والاكتفاء بما قدمه، ثم أعلن انتقاله إلى نادي بيراميدز بعقد يمتد إلى 3 سنوات، على الرغم من أن صاحب الـ 35 عام أوشكت مسيرته في كرة القدم على الانتهاء.





يُعد أحمد فتحي من ضمن مجموعة كبيرة انضمت من الإسماعيلي إلى الأهلي، "خالد بيبو، اسلام الشاطر، أحمد حسن، شريف عبد الفضيل، عبدالله السعيد، أحمد حجازي، عماد النحاس، محمد عبدالله، محمد بركات، سيد معوض، أحمد خيري، مسعد عوض، جون انتوي، عمرو السوليه، محمود متولي".





من ضمن هؤلاء قرر عدد منهم الاعتزال خارج الأهلي مع اقتراب نهاية مسيرتهم في كرة القدم، كان أولهم خالد بيبو الذي انضم إلى القلعة الحمراء صيف 2000، وغادر إلى المصري في 2005 ثم إلى بتروجت ومن بعدها أعلن اعتزاله في 2008، أي قضى مايقرب من 3 سنوات خارج المارد الأحمر.





ويأتي بعد ذلك إسلام الشاطر الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2004، ثم رحل إلى حر س الحدود في عام 2008 ومن بعدها إلى بتروجت ثم قرر الاعتزال في 2012.





أحمد حسن كان من أبرز المفاجآت التي مرت على جماهير الأهلي، حيث انتقل إلى القلعة الحمراء في صيف 2008، ثم قرر أن ينتقل إلى الزمالك في 2011 واعتزل في 2013.





أما شريف عبدالفضيل فقد انضم إلى الأهلي صيف 2009 ولكن قرر النادي الاستغناء عنه في 2015 ليرحل بعد ذلك إلى الإسماعيلي مرة أخرى ويقرر الاعتزال في 2017.





ولعل أبرز هذه المفاجآت والتي كان لها صدى كبير في الوسط الرياضي المصري، هو عبدالله السعيد الذي انضم إلى الأهلي صيف 2011، ثم رحل في 2018 وخاض تجربة احترافية خارج البلاد ثم عاد إلى بيراميدز ويلعب فيه حاليا.





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.