٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ عدة أيام بمنح مهلة للاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص حسم مصير بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، في ظل توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن اللجنة الخماسية معها مهلة أخيرة حتى ١٤ أبريل وأن لم يحسموا موقفهم ستكون المسابقة بالنسبة للزمالك منتهية.





وأضاف : أقول أمام الجميع يوم 14 أبريل وكلامي واضح لو اللجنة الموجودة في اتحاد الكرة لم تعلن استئناف الدوري بموعد محدد أو الإلغاء فأنا بالنسبة لي في الحالتين الدوري قد ألغي ".





على الجانب الآخر أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بأنه يتمنى استئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، ولكنه ملتزم بقرار الدولة في هذا الشأن.





وأضاف : الأمر ليس في مصر فقط في جميع بلدان العالم، لذلك سوف ننتظر حتى اتضاح الصورة بشكل ولكننا نرغب في استمرار البطولة وعدم إلغائها.





وأكد مصدر مقرب من رئيس نادي الزمالك بأن تصريحاته الأخيرة كانت بمثابة ورقة للضغط على اللجنة الخماسية، بسبب الأزمة الخاصة بمستحقات الزمالك لدى الجبلاية.





وأضاف المصدر ذاته بأن مرتضى منصور سيتمسك بتصريحاته بخصوص المهلة التي منحها للجنة الخماسية بشأن حسم موقف بطولة الدوري بشكل نهائي.





يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد اعلن في وقت سابق عن تجميد النشاط الكروي في مصر حتى نهاية الشهر الحالي، تماشيا مع قرارات الدولة بفرض حظر التجوال الجزئي لمحاربة فيروس كورونا المستجد.



