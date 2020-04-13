عاجل.. تحرك جديد من القوات المسلحة لمنع تفشي كورونا

صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكبارى المحيطة بهما، باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر.

كما تم تعقيم وتطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، في أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.





ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية.





وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والأسوار الداخلية والخارجية لكلا الموقفين من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها.





كما يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة؛ على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتطويع إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب.



