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محمد رمضان ينتهي من تصوير مسلسل 'البرنس'

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:40 م
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر "رمضان" في هذا الفيديو برفقة فريق عمل مسلسله الرمضاني "البرنس"، وكتب على هذا الفيديو قائلا: "الحمدلله رب العالمين أنتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، اشراف عام على الانتاج حسام شوقي انتاج تامر مرسي، ثقة في الله نجاح".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "مبروك يا رمضان ألف مبروك، الصبر جميل ربنا يخليك ليا يا حبيبي".

وشارك في بطولة مسلسل "البرنس" انعام الجريتلي، بدرية طلبة، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، احمد زاهر، محمد مهران، تأليف وإخراج محمد سامي.

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