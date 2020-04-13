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نجلة محمد شومان تصدم والدتها: " انت مجرد اسم في البطاقة ووجودك أذى لينا"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:05 م
محمد شومان
محمد شومان
شيماء يونس
أعلنت ابنة الممثل محمد شومان، عن تبرأتها من والدها، بعدما ظهر في فيديو أعلن فيه عن اختفاء أسرته قصريا، الذي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت "لوجين"، رسالة لوالدها شديد اللهجة من خلال الفيديو قائلة:" "انا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللى أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللى بيموتوا بالبطئ، وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أى شروط، الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة، واحنا مالناش صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين، وابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته".

واكملت كلامها قائلة:" أمنا هي رب أسرتنا وانت غير مسؤول عننا وليس من حققك الكلام عننا أو بلسانا، أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا.. وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه مالوش صلة بيك تماما، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك".

ووضحت لوالدها عن إذا أراد القيام بدور الأب وإنقاذ أبناءه فعليه النزول ومواجهة كل شئ بنفسه، وعدم التحدث بأسمائهم وعدم إخراج أي بيانات، حيث قالت :"بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا.. مش عارفة أقولك ايه الحقيقة.. أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطئ، ووجوده أذى لينا.. احنا موجودين هنا بإرادتنا.. مافيش أذى من الدولة علينا.. وجودك هو الأذى الوحيد فى حياتنا.. احنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك".

وأنهت حديثها بأنها حاولت إزالة أسمه ورفع قضايا لكن الأمر قوبل بالفشل، ووجهت رسالة للسلطات بمحاولة مساعدتهم في هذا الأمر.

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