"التضامن": لا زيادة في مساعدات "تكافل وكرامة" النقدية

قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي: إن تكافل وكرامة هو برنامج للدعم النقدي المشروط الذي يعمل تحت مظلة تطوير شبكات الأمـان الاجتماعي.





وأضاف "العقبي" في تصريح إلى "الفجر"، أن الوزارة لن تقوم بزيادة مبلغ المساعدات النقدية لتكافل وكرامة في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين في زيادة.





وزيرة التضامن: إطلاق بوابة الاستعلامات وتسجيل شكاوى برنامج تكافل وكرامة





وكانت أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.





وقالت القباج، إن إطلاق البوابة الإلكترونية يأتي لعدة أسباب وهي:





1. حرص الوزارة على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة.





2. تقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد.





3. توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية.





4. أن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى وذلك حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.





وأضافت وزيرة التضامن، أن إطلاق الموقع يأتي في إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول الرقمي، مضيفة أن الموقع يختص بالاستعلام والشكاوى، يوفر بشكل خاص فرصة لمعرفة مدى استحقاق الأشخاص لصرف الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.





ونوهت بأنه يوفر المبلغ المحدد للصرف قبل الذهاب لمكاتب البريد في حالة الاستحقاق، وكذلك تقديم الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وهو ما يخفف من الضغط على الوحدات الاجتماعية.





ولفتت إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لحزمة من الخدمات للعديد من فئات الأفراد والأسر المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري، اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها تعامل الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة من دون أي تدخل لعناصر بشرية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة فايروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.





ويتاح للمواطن الدخول المباشر على البوابة من خلال الرابط اضغط هنا ، كما توفر الوزارة فيديو عبر حساباتها على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.





كما يتاح على البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضًا متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.



