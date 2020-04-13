منال سلامة تتصدر تريند جوجل بعد عودة ابنتها من الولايات المتحدة الأمريكية

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تصدرت الفنانة منال سلامة، مؤشر البحث جوجل بعد الفيديو الذي قامت به ابنتها أميرة وتوضيحها للإجرائات الاحترازية التي اتخذتها مصر للمحافظة على أبنائها.



وأوضحت ابنة الفنانة أمال سلامة الاجرائات التي اتخذتها مصر بعد عودتهم من الخارج وبعد نزولهم من الطائرة يقوم أحد الأشخاص بتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة وعمل المسح الخاص بفيروس كورونا ثم يقومو بتعقيم الشنط، وتحدثت عن الطعام وقالت أنه ممتاز جدا والفندق يهتم بأمور النظافة ومنع التجول في الطرقات ويقومو بتوزيع أدوات التعقيم.





وتابعت أميرة قائلة "أنا كمصرية فخورة ببلدي وأنها عرفت تعمل كده.. خصوصًا إني عايشة في بلد تانية وكنت متوقعة أنها تكون أعلى في التعامل مع الأزمة.. وحبيت أوريكم إحنا قد أيه كويسين".".





وتحدثت الفنانة منال سلامة عن قصة عودة ابنتها أميرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكونها من ضمن العالقين هناك بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع السفر، وبعد عودتها مصر شاركت أميرة ابنتها فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من داخل الحجر الصحي للعائدين من الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى فنادق مرسى علم وتحدثت عن الاجراءات الوقائية التي تفعلها مصر على عكس البلاد الأوروبية.



وأوضحت منال سلامة في حوار لها مع إحدى الصحف أن مصر اتخذت جميع الاجرائات لعودة العالقين في البلاد الأخرى للمحافظة على أبناءها وأشارت إلى أن ابنتها عادت مثل جميع الأشخاص العائدين وليس كما يقول البعض أنه بالبواسطة لأن والدتها ممثلة ووالدها مخرج وقالت أنها طالبت بعودة العالقين بعد أن أصبحت الدراسة من خلال "الأون لاين" في الجامعات.



وقالت "سلامة" أن أسعار تذكرالطيران أصبحت رخيصة الثمن على عكس الأيام العادية، وأن جميع العائدين مضو على إقرار لموافقتهم الوجود في الحجر الصحي الذي تختاره الدولة وتحمل نفقات هذه الأماكن ولكن بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر هذه النفقات أصبحت الإقامة في الحجر مجانية.





