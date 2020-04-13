Advertisements

منال سلامة تتصدر تريند جوجل بعد عودة ابنتها من الولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:29 م
منال سلامة
منال سلامة
مي مرسي
تصدرت الفنانة منال سلامة، مؤشر البحث جوجل بعد الفيديو الذي قامت به ابنتها أميرة وتوضيحها للإجرائات الاحترازية التي اتخذتها مصر للمحافظة على أبنائها.

وأوضحت ابنة الفنانة أمال سلامة الاجرائات التي اتخذتها مصر بعد عودتهم من الخارج وبعد نزولهم من الطائرة يقوم أحد الأشخاص بتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة وعمل المسح الخاص بفيروس كورونا ثم يقومو بتعقيم الشنط، وتحدثت عن الطعام وقالت أنه ممتاز جدا والفندق يهتم بأمور النظافة ومنع التجول في الطرقات ويقومو بتوزيع أدوات التعقيم.


وتابعت أميرة قائلة "أنا كمصرية فخورة ببلدي وأنها عرفت تعمل كده.. خصوصًا إني عايشة في بلد تانية وكنت متوقعة أنها تكون أعلى في التعامل مع الأزمة.. وحبيت أوريكم إحنا قد أيه كويسين".".


وتحدثت الفنانة منال سلامة عن قصة عودة ابنتها أميرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكونها من ضمن العالقين هناك بسبب انتشار فيروس كورونا ومنع السفر، وبعد عودتها مصر شاركت أميرة ابنتها فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من داخل الحجر الصحي للعائدين من الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى فنادق مرسى علم وتحدثت عن الاجراءات الوقائية التي تفعلها مصر على عكس البلاد الأوروبية.

وأوضحت منال سلامة في حوار لها مع إحدى الصحف أن مصر اتخذت جميع الاجرائات لعودة العالقين في البلاد الأخرى للمحافظة على أبناءها وأشارت إلى أن ابنتها عادت مثل جميع الأشخاص العائدين وليس كما يقول البعض أنه بالبواسطة لأن والدتها ممثلة ووالدها مخرج وقالت أنها طالبت بعودة العالقين بعد أن أصبحت الدراسة من خلال "الأون لاين" في الجامعات.

وقالت "سلامة" أن أسعار تذكرالطيران أصبحت رخيصة الثمن على عكس الأيام العادية، وأن جميع العائدين مضو على إقرار لموافقتهم الوجود في الحجر الصحي الذي تختاره الدولة وتحمل نفقات هذه الأماكن ولكن بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر هذه النفقات أصبحت الإقامة في الحجر مجانية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منال سلامة انتشار الفيروس الفيروس كورونا الفجر الاحترازية اخبار الفجر الفني ابنتها

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ 40 دقيقة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أحد المصرين العائدين من الصين: "كلنا كويسين ومبسوطين"

وزيرة الهجرة: لدينا طلبات ملحة لعودة مصريين من أمريكا

المشاهير وكورونا

5 رسائل من رئيس الوزراء إلى الشعب المصري حول تطورات كورونا

الحكومة تعلمت الدرس من الكارثة.. هكذا تم استقبال العائدين من أمريكا والتعامل معهم "صور"

محافظ البحر الأحمر: وفرنا أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا إلى الحجر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي