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بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:37 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

دخل نادي بيراميدز في المنافسة مع النادي الأهلي لخطف صفقة مفاجأة من الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر بيراميدز رغبة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي في الصيف القادم.

وتواصل مسئولو بيراميدز مع أسامة جلال خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام للنادي ولكن طلب اللاعب مهلة ليدرس العرض.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع أسامة جلال منذ فترة ولكن لم يرسل أي عرض رسمي لضمه حتى الآن.

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بيراميدز الفجر الأهلي أسامة جلال

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