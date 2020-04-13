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رسميًا.. وزارة المالية تعلن موعد زيادة المعاشات 14 %

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:37 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كشف البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020/2021 الصادر اليوم عن  وزارة المالية  تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى، عن موعد زيادة المعاشات 14%بتكلفة سنوية تقترب من 31مليار جنيه وصرف الخمس علاوات بتكلفة 35مليار جنيه ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170مليار جنيه .

وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14%من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/٧/٢٠٠٦ وحتى ٣٠/٦/٢٠١٦، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.

وأضاف أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعي بـ 5.7مليار جنيه، بالإضافة الى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20سنة بسعر عائد 10%.

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وزارة المالية هيكلة الاجور زيادة المعاشات الموازنة الجديدة العلاوات الخمسة

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