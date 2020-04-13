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بوجبا يكشف كواليس رحيله عن مانشستر يونايتد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن كواليس رحيل عن صفوف الشياطين الحمر والعودة إليه من خلال بوابة يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أنه من الممكن أن يرحل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بضم النجم الفرنسي.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"أخبرني أخي أنه غاضب لأنني لم أكن ألعب، قال لي ابتعد عن هذا الفريق إذا لم يرغبوا بك، إذهب لمكان آخر".

وأضاف:"أمي كانت تقول لي دائمًا ستذهب إلى مكان ما ولكنك ستعود، لقد حدث ما قالته لي بالفعل، كنت سعيدًا، لقد رحلت وأنا لست ناضجًا بشكل كامل، ذهبت إلى يوفنتوس".

واختتم بوجبا تصريحاته قائلاً:"من الواضح أن العودة إلى المكان الذي بدأت فيه كان شيء أسعدني حقًا، كنت على استعداد للقدوم إلى هنا كلاعب مخضرم وأمتلك الخبرة وليس كلاعب شاب".

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