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إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلنت رئاسة مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، عن رصد عدد من مخالفات التعدي بالبناء، وإزالتها في المهد ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأجرى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية إستهدفت حي جنوب وشمال ووسط والمطار، برفقته المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية والعميد محمد عياد مسئول المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر وحسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حسن خليدي رئيس حي جنوب وأحمد زين رئيس حى شمال وأيمن حسين رئيس حي وسط وشعبان طايع رئيس حي المطار ونواب رؤساء الأحياء وحملة المعدات ومشرفي وعمال الأحياء.

وأسفرت الحملة عن، ايقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية لبناء مخالف بدون ترخيص بشارع عبده حمزة متفرع من شارع الجولى فيل بمساحة ١٥٠ م٢، وايقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية بشارع نجع بدران بحوض العالمية وتم مصادرة مواد البناء على مساحة ١٢٠ م٢، بالإضافة إلى ايقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية لبناء مخالف بدون ترخيص على مساحة ٦٠ م٢ بشارع صلاح سالم الغربى وتم مصادرة الخلاطة.

كما تمكنت الحملة من ايقاف أعمال بناء وفك الشدة الخشبية بشارع المطار الرئيسي على مساحة ٢٠٠ م، وإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع البنى الجديد الرئيسي وتم رفع وإزالة الشدة الخشبية على مساحة حوالي ٦٠٠ م٢، وايقاف أعمال بناء للتعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية وتم فك الشدة الخشبية ومصادرة الخلاطة ومواد البناء على مساحة ١٣٠م٢ بتفرعات البنى الجديد التابعة لحي المطار.

وتضمت الحملة إزالة أسوار مبنية من الطوب الأبيض للتعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية بتفرعات منطقة البنى الجديدة وتم فك الشدة الخشبية على مساحة ٥٠٠ م٢، وفك شدة خشبية لبناء مخالف وتعدية بالبناء المخالف على أرض زراعية وتم فك الشدة الخشبية ومصادرة بعض مواد البناء بمنطقة البنى الجديد على مساحة حوالي ١٢٠ م٢، وهدم سور من الطوب الأبيض على مساحة ١٤٠ م٢ بتفرعات منطقة البنى الجديدة.

وشهدت الحملة أيضًا، ايقاف أعمال بناء للتعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية وتم فك الشدة الخشبية بتفرعات منطقة البنى الجديدة على مساحة ٢٥٠ م٢، وايقاف أعمال بناء وهدم حوائط من الطوب الأحمر لبناء مخالف وتعدية على أرض زراعية بتفرعات منطقة البنى الجديد وتم مصادرة مواد البناء ودراجة نارية، على مساحة ٨٠ م٢، وايقاف أعمال بناء للتعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية وتم فك الشدة الخشبية بتفرعات منطقة البنى الجديدة على مساحة ١٠٠م٢، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمت إلازالة حتى مستوى سطح الأرض بإجمالي مساحة ٢٤٥٠ م٢.
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)
إزالة 12 حالة تعدي بمدينة الأقصر (صور)

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