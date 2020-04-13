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بعد كورونا.. فيروس حمى الخنازير الافريقية وهانتا في الصين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
سمر حسن
سجلت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا 1،873،858 شخص بينما وصلت حالات الوفاة 116،045، ووصلت عدد حالات المتعافين 435،184 حالة، نجحت الصين في السيطرة علي انتشار فيروس كورونا لكن دخلت الصين في حرب مع فيروس حمى الخنازير الافريقية وفيروس هانتا

فيروس الخنازير 

أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية، أن الصين كشفت وجود حالتين إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى إقليمى قانسو وشنشي، ولا تنتقل حمى الخنازير الأفريقية للإنسان، لكنها تؤدي لنفوق الخنازير ولا يوجد لها أي لقاح.

اكتشفت الوزارة الحالتين، الاولى حالة قانسو فى سيارة شحن تحملان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع موت ثلاثة خنازير، وحدث تفشى الفيروس فى مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا فى هذا التفشي.

هانتا

كشفت وسائل إعلام الصينية في 25 مارس الماضي عن حالة وفاة رجل في مقاطعة يونان، وتوفي الرجل بسبب فيروس رئوي نادر "فيروس هانتا"، وهو من الفيروسات التي تنتشر عن طريق القوارض.

ينتشر "فيروس هانتا" في المناطق الريفية حيث تنتشر المزارع كمضيفات للقوارض التي تحمل الفيروس، وتنتشر العدوى من الاتصال مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، يحمل الفيروس أنواع معينة من الجرذان والفئران.

ترتبط كل سلالة من "فيروسات هانتا" بأنواع من القوارض، وتنتقل هذه الفيروسات بـ"الانتقال الجوي"، أي الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد، وتشمل أعراض فيروس هانتا التهاب المفاصل الروماتويدي، والإرهاق والتعب، والحمى وأوجاع العضلات في الفخذين والظهر والوركين، وقد يشعر الشخص المصاب بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة

تراجع الكورونا

نجحت الصين، في التراجع للمركز السادس في العالم من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وكما تراجعت للمركز السابع في العالم بعدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة ثم فرنسا والمملكة المتحدة وإيران، وكشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في 7 أبريل الجاري، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البلاد، واحتواء انتشار الفيروس.

ورفعت مدينة ووهان الصينية، بؤرة الفيروس، حظر التجول والعزل في 8 أبريل، الذي استمر شهرين، غادر 55 ألفا شخص مدنية ووهان بالقطار، وغادر أكثر من 10 آلاف عن طريق الطيران بعد استئناف، ودبت الحياة، في مدينة ووهان الصينية، التي سجلت أول حالات المصابة بالفيروس في العالم بعد رفع الحجر الصحي المنزلي المفروض عليها منذ يناير.

حظر جديد


فرضت السلطات قيودا جديدة، في مدينة سوينفخة، بإقليم هيلونغجيانغ شمال البلاد بعد ظهور 25 حالة مؤكدة بالفيروس خلال يوم واحد للعائدين من روسيا، التي تشترك في الحدود البرية مع الصين ووسط خوف من حدوث عدوى ثانية في الصين.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 98 إصابة جديدة للعائدين من الخارج فى ارتفاع عن 97 حالة كشفت عنها السلطات قبل يوم بالإضافة إلى 61 حالة لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

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