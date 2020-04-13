شاهد.. البرومو الترويجي الأول لمسلسل 'النهاية' بطولة يوسف الشريف

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طرح المنتج تامر مرسي، البرومو الترويجي الأول لمسلسل "النهاية"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "مرسي" على هذا البرومو قائلا: "برومو مسلسل النهاية رمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله على قناتي أون وأون دراما".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: بالتوفيق والنجاح يارب باين عليه تحفة، منتظرين الابداعات.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره شخصية يوسف الشريف للتكنولوجيا بشكل كبير، وسيظل يعمل على محاربتها طوال الوقت.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من يوسف الشريف، شريف منير، عمرو عبد الجليل، محمود إمام، أحمد صبري غباشي، محمد جمعة، ياسمين علي، محمد لطفي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي، إنتاج تامر مرسي.



