عاجل.. تجاوز عدد وفيات كورونا في نيويورك حاجز 10 آلاف حالة





أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل حوالي ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" مقارنة بـ 2500 في اليوم السابق، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





كما أعلنت تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 671 مقارنة بـ 758 في اليوم السابق، و بهذا تجاوز عدد الوفيات في ولاية نيويورك حاجز العشرة آلاف حالة.



