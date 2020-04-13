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الهضبة يتصدر بوستر أبوريت "انت أقوى"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:39 م
انت اقوى
انت اقوى
مي مرسي
نشر المطبر البناني وائل جسار، صورة البوستر الدعائي لأوبريت "انت أقوى"، عبر حسابه الضخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وتصدر الهضبة عمرو دياب في بوستر أوبريت "انت أقوى"، والذي يتعاون فيه عدد من المطربين وهم كرول سماحة ومحمد منير وتامر حسني وسميرة سعيد وصابر الرباعي ووائل جسار.

وكشف الشاعر مدحت العدل عن أن هذا الأوبريت سيتم اذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات آخر الأسبوع الجاري، والذي يحمل اسم "انت أقوى" ويوجه رسالة انسانية إلى الجماهير.

وذكر أن الأوبريت من تلحين عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي ومدته 4 دقائق،وأوضع أنه بالفعل تم البدء في تصوير أوبريت "انت أقوى" مع كارول سماحة ومحمد منير وتامر حسني وتم ارسال كاميرات لتصوير النجوم العرب.

وأعلن النجم وائل الجسار عن هذا الأوبريت من خلال مشاركته للبوستر الخاص به، وكتب تعليقا عليها قائلا "قريبا" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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