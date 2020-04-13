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العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:54 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام زيدان
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.

ورافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشؤون الأثرية وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

وتابع العناني خطة العمل بالمتحف خلال الفترة الحالية خصيصًا في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة زيارة مركز ترميم الآثار ومعمل ترميم الأخشاب حيث يتم ترميم بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الخشبية كما تفقد الموقع الإنشائي للمتحف.

ارتفاع عدد وفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع بالأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".

واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل
العناني يتفقد المتحف المصري الكبير ويتابع خطة سير العمل

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