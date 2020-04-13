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باريس سان جيرمان يطرد 4 نجوم كبار في الصيف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:50 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي خلاف

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التخلي عن 4 من لاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

 

باريس سان جيرمان يتخلى عن 4 نجوم كبار في الصيف

وذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين أن رباعي الفريق المنتظر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هم، المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، والمهاجم الأوروجوياني ادينسون كافاني، والظهيرين لايفن كورزاوا، وتوماس مونييه حيث ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ولا توجد نية من قبل إدارة الفريق الفرنسي للتجديد لهم.

 

ومن المنتظر أن يرحل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الفرنسي في الصيف فى ظل رغبة برشلونة الإسباني القوية في ضم اللاعب كما أن ريال مدريد يرغب هو الآخر في ضم زميله كليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وغير معروف حتى الآن الموقف النهائي من شراء ماورو إيكاردي بشكل دائم، وهناك لاعبين آخرين قد تطلبهم بعض الأندية مثل جوليان دراكسلر، وليوناردو باريديس.


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