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بريطانيا تجري 18 ألف اختبار كورونا خلال 24 ساعة
الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:43 م
مـحــمد حســــــــــين
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البرطياني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بأنه تم إجراء ما مجموعه 18 ألف اختبار لفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة خلال24 ساعة وأن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا نحو هدفها وهو إجراء 100 ألف اختبار يومي.
ووفقًا لماأوردته وكالة "رويترز"، قال المتحدث، إن الرقم 18,000 على مدار 24 ساعة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الأحد ويستبعد أيرلندا الشمالية.
وأضاف المتحدث: "الطاقة الجديدة قادمة في كل وقت وأعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا."
تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة بسبب انخفاض مستوى اختبار فيروس كورونا الجديد مقارنة ببعض البلدان، وخاصة ألمانيا.