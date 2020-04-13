Advertisements

بريطانيا تجري 18 ألف اختبار كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البرطياني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بأنه تم إجراء ما مجموعه 18 ألف اختبار لفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة خلال24 ساعة وأن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا نحو هدفها وهو إجراء 100 ألف اختبار يومي.

ووفقًا لماأوردته وكالة "رويترز"، قال المتحدث، إن الرقم 18,000 على مدار 24 ساعة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الأحد ويستبعد أيرلندا الشمالية.

وأضاف المتحدث: "الطاقة الجديدة قادمة في كل وقت وأعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا."

تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة بسبب انخفاض مستوى اختبار فيروس كورونا الجديد مقارنة ببعض البلدان، وخاصة ألمانيا.

أخبار تهمك

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ 39 دقيقة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعة و 25 دقيقة

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي