بريطانيا تجري 18 ألف اختبار كورونا خلال 24 ساعة

صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البرطياني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بأنه تم إجراء ما مجموعه 18 ألف اختبار لفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة خلال24 ساعة وأن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا نحو هدفها وهو إجراء 100 ألف اختبار يومي.