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الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:56 م
الزمالك
الزمالك
عرض أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك أحد اللاعبين المميزين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتم عرض كريم طارق نجم طلائع الجيش على مسئولي نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم كريم طارق مستويات مميزة مع ناديه العسكري خلال الفترة الماضية الأمر الذي جعل الأنظار تتجه نحوه حيث اشتهر بالقناع الذي ارتداه في لقاء بيراميدز بالدوري على طريقة بيير أوباميانج لاعب أرسنال.

وكان طارق انضم إلى أحد معسكرات منتخب مصر الأخيرة بعد تقديمه لأداء مميز رفقة الطلائع في المواسم الأخيرة.

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كريم طارق رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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