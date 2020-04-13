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وزير السياحة والآثار: خفضنا العمالة للنصف بالمتحف الكبير
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:00 م
حسام زيدان
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن الأعمال في المتحف المصري الكبير، لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستئناف الأعمال في المشاريع الكبرى.
وجاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، صباح اليوم الاثنين، في المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.
ورافق الوزير، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس، مدير المتحف للشؤون الأثرية، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.
وتابع "العناني" خطة العمل بالمتحف خلال الفترة الحالية.
وأشار "العناني" إلى أن المتحف يعمل به حاليًا نحو 1700 عامل ونحو 300 مهندس ومشرف، يمثلون 33 شركة مصرية من إجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبه نحو 50٪ من إجمالي الأعمال يوميًا.
ولفت الوزير، إلى أنه تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، وإلى أنه جارٍ وضع خطة منظمة لزيادة الطاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 447 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 21 مصابا بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ447 متعافيًا.
تسجيل 126 حالة إصابة بكورونا
ولفت إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.
إجمالي عدد المصابين 2065 و159 حالة وفاة
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".
واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.
واستجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.
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