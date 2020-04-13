وزير السياحة والآثار: خفضنا العمالة للنصف بالمتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن الأعمال في المتحف المصري الكبير، لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستئناف الأعمال في المشاريع الكبرى.





وجاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، صباح اليوم الاثنين، في المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع.





ورافق الوزير، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس، مدير المتحف للشؤون الأثرية، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.





وتابع "العناني" خطة العمل بالمتحف خلال الفترة الحالية.





وأشار "العناني" إلى أن المتحف يعمل به حاليًا نحو 1700 عامل ونحو 300 مهندس ومشرف، يمثلون 33 شركة مصرية من إجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبه نحو 50٪؜ من إجمالي الأعمال يوميًا.





ولفت الوزير، إلى أنه تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، وإلى أنه جارٍ وضع خطة منظمة لزيادة الطاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.



