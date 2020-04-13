مانشستر سيتي يستعد لغلق أولى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريب من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر سيتي ، أبدى رغبته في ضم المهاجم الشاب لأياكس أمستردام الهولندي، سونتيي هانسين.







ذكرت صحيفة غارديان البريطانية، أن مانشستر سيتي يراقب هانسين (17 عاما)، والذي توج هدافاً لكأس العالم للناشئين التي أقيمت في البرازيل العام الماضي.







وأضافت: "عقد هانسين ينتهي مع فريقه الحالي بحلول صيف عام 2020، حيث لن يكلف السيتي سوى ما يقارب 6 ملايين جنيه إسترليني".







وتابعت: "هانسين شارك في مباراتين مع أياكس، حيث كانت مباراته الأولى مع الفريق كبديل في المباراة التي خسرها أياكس 1-6 أمام ادو دين هاغ ببطولة الدوري".







ويدرك غوارديولا أنه بحاجة لتدعيم صفوف الفريق، حتى في وجود البرازيلي غابرييل خيسوس الذي يعتبره الكثيرون خليفة الأرجنتيني سيرجيو إغويرو، كما أن مستقبل الألماني ليروي ساني بات غامضاً، بعدما سبق وأن أبدى بايرن ميونخ رغبته في ضمه الصيف الماضي.