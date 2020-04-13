محافظ الفيوم يوجه بنقل أعمال شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام

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محافظة الفيوم: وقف أعمال تحصيل ممارسات "الكهرباء" بمجمع المصالح بدءً من غدًا لحين تجهيز مدرسة "عائشة حسانين" كمقر بديل





وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنقل أعمال شرطة الكهرباء من موقعها الحالى بمبنى مجمع المصالح الحكومية إلى مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، الملاصقة للمجمع، وذلك لتفادى الزحام ومنع انتقال العدوى بالأمراض بين المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ تفقدا مدرسة عائشة حسانين للوقوف على مدى جاهزيتها، كما تواصل محافظ الفيوم هاتفيًا مع السيد المهندس وزير الكهرباء، ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات للتنسيق بشأن أعمال نقل خدمات شرطة الكهرباء إلى المدرسة.



وأضاف أن المحافظ وجه السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالفيوم، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لتعقيم وتطهير مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات وتجهيزها وتزويدها بخدمات الانترنت تمهيدًا لاستقبال المواطنين الراغبين فى دفع ممارسات الكهرباء.



وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه سيتم وقف تحصيل ممارسات الكهرباء بمقر شرطة الكهرباء الكائن بمجمع المصالح الحكومية، بداية من غدًا الثلاثاء 14 ابريل، لحين تجهيز مدرسة عائشة حسانين ونقل جميع الأعمال إليها.





وتفقد الدكتور، عددًا من منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة التى بدأ صرفها اليوم بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالإضافة إلى 7 مدارس تم تجهيزها بدلًا من مكاتب البريد المزدحمة.



بدأ محافظ الفيوم جولته الميدانية لمتابعة منافذ صرف المنحة، بتفقد فرع البنك الزراعى المصرى بمنطقة لطف الله، بحضور الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حيث اطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتوزيع الكمامات وأماكن الانتظار التى تم تجهيزها.



كما تفقد "الأنصارى" أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأكد محافظ الفيوم، أنه تم تجهيز أماكن انتظار بالمدارس ومكاتب البريد وفروع البنك الزراعى، التى تم اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم، كما يتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج، تجنبًا لحدوث أى تزاحم أو تكدس،ك.

