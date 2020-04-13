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البرتغال.. مطالبات بالتخفيف التدريجي للحظر المفروض بسبب فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
انضم قادة الأعمال والنقابات العمالية والأطباء في البرتغال إلى القوات، اليوم الاثنين، للضغط على الحكومة لتعزيز تدابير الصحة العامة من أجل السماح بالتخفيف التدريجي للحظر المفروض على الصعيد الوطني بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، والرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حث الموقعون الـ 167 الحكومة على جعل استخدام أقنعة الوجه إلزامية وتثبيت موزعات بدون تلامس بمطهر لليدين في الأماكن العامة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتبوا: "سيتطلب التخطيط للتخلص التدريجي من الإغلاق تدابير احتواء إضافية لمنع تفشي المرض الجديد الذي قد يؤدي إلى فترات إغلاق متقطعة ... من الملح زيادة تدابير احتواء الصحة العامة".

وقالوا: "ثم يجب رفع حالة الطوارئ تدريجيًا، مما يسمح للاقتصاد بالعودة إلى مستويات النشاط العادية".

أبلغت البرتغال حتى الآن عن 16،934 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع 535 حالة وفاة، أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في إسبانيا المجاورة. وقال الرئيس، إنه سيقترح تمديد الإغلاق الوطني، القائم حاليًا حتى 17 أبريل، إلى 1 مايو.

طلب الموقّعون في رسالتهم من الحكومة اختبار جميع حالات فيروس كورونا المشتبه بها خلال 24 ساعة من الأعراض الأولى وإدخال الاستخدام الواسع للاختبارات المصلية في جميع أنحاء البلاد للكشف عن الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض.

يدعو أحد الإجراءات المقترحة السلطات الصحية إلى أن تطلب من مشغلي الاتصالات تفاصيل الاتصال بالمستخدمين المصابين بالفيروس التاجي خلال الـ 14 يومًا الماضية. استنادًا إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي، ستنبه السلطات المستخدمين الذين كانوا بالقرب من الشخص المصاب حول خطر العدوى عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

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