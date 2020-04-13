الصحة العالمية: كورونا ينتشر بشكل سريع ويتراجع بصورة أبطأ





قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين في مؤتمؤ صحفي، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.





وأضاف غبريسوس: أن القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذها بناء على الإرشادات المستندة إلى المعلومات المعروفة حول فيروس كورونا.





ولفت إلى أن عدوى فيروس كورونا "تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ"، مؤكدا على أن إلغاء أي إجراءات وقائية يجب أن يجري بشكل بطيء أيضا.





كما ذكر أن منظمة الصحة العالمية سوف تصدر يوم غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.



