Advertisements

الصحة العالمية: كورونا ينتشر بشكل سريع ويتراجع بصورة أبطأ

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:40 م
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين في مؤتمؤ صحفي، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وأضاف غبريسوس: أن القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذها بناء على الإرشادات المستندة إلى المعلومات المعروفة حول فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدوى فيروس كورونا "تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ"، مؤكدا على أن إلغاء أي إجراءات وقائية يجب أن يجري بشكل بطيء أيضا.

كما ذكر أن منظمة الصحة العالمية سوف تصدر يوم غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الفيروس كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ أقل من ساعتين

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الصين توضح تعاونها الجيد مع تايوان بشأن فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: لم يفت الأوان لوقف انتشار فيروس "كورونا"

الكويت.. إلغاء النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

ألمانيا: من السابق لأوانه رفع القيود على التحركات بسبب كورونا

الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا

غيبريسوس: الصحة العالمية نشرت 50 دليلا تقنيا وفنيا لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي