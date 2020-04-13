تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن قوة فيروس كورونا الفتاكة أقوى 10 مرات من غيره من الفيروسات.





ونوه "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لكشف مستجدات فيروس كورونا، بأن رفع حركة حظر المواطنين في مختلف البلدان، يجب أن يتم تدريجيًا، والتفكير في تخفيف القيود غير صحيح.



