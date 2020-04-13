Advertisements

1.88 % ارتفاع التضخم بالأردن في الربع الأول من العام الحالي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:15 م
معدل التضخم
معدل التضخم
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للربع الأول من عام 2020 بنسبة 88 .1 بالمئة، ليبلغ 71 .101 مقابل 83 .99 لنفس الفترة من عام 2019.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس من العام الحالي بنسبة 07 .2 بالمئة، حيث وصل إلى 05 .102 مقابل 98 .99 لنفس الشهر من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس من هذا العام 05 .102 مقابل 52 .101 في شهر شباط من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 52 .0 بالمئة. 

وبحسب التقرير، فإن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آذار من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بلغ 28 .68 مقابل 39 .67 خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 32 .1 بالمئة. 

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للربع الأول من هذا العام ما نسبته 19 .1 بالمئة، ليبلغ 24 .68 مقابل 44 .67 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز الاحصاء الرقم القياسي الربع الاول من 2020 ارتفاع التضخم

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ 39 دقيقة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأردن: 5.3 % ارتفع فى التصخم بنهاية شهر أغسطس الماضي

2.2 % ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال أغسطس

ارتفاع معدل التضخم فى الأردن بنسبة 4 بالمئة خلال تسعة أشهر

2.4 % ارتفاع فى معدل التضخم بالسعودية خلال أكتوبر الماضى

2 % تراجع في مستوي التضخم السعودي في مارس الماضي

انخفاض أسعار المستهلك بأبوظبي خلال يوليو 2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي