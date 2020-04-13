1.88 % ارتفاع التضخم بالأردن في الربع الأول من العام الحالي

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للربع الأول من عام 2020 بنسبة 88 .1 بالمئة، ليبلغ 71 .101 مقابل 83 .99 لنفس الفترة من عام 2019.





وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس من العام الحالي بنسبة 07 .2 بالمئة، حيث وصل إلى 05 .102 مقابل 98 .99 لنفس الشهر من العام الماضي.





أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس من هذا العام 05 .102 مقابل 52 .101 في شهر شباط من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 52 .0 بالمئة.





وبحسب التقرير، فإن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آذار من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بلغ 28 .68 مقابل 39 .67 خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 32 .1 بالمئة.





وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للربع الأول من هذا العام ما نسبته 19 .1 بالمئة، ليبلغ 24 .68 مقابل 44 .67 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.