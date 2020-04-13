وزير الاتصالات يعلن شرطي صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، فتح حساب بنكبي لمستحقي منحة العمالة غير المتنظمة لتسهيل عملية الصرف، مؤكدًا أنه لن يتم صرف المنحة إلا بالبطاقة الشخصية ورسالة التي تشمل مكان وميعاد الصرف والتأكيد على الاستحقاق.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 8 صباحا وحتى 5 مساء.





وأشار إلى أنه تابع إجراءات مراكز صرف المنحة العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات.





وزير القوى العاملة يتفقد مكاتب البريد لمتابعة صرف منحة الـ500 جنيه





وفي سياق متصل، تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.





وفي جولته التفقدية بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعديه بينهم حرصًا على سلامتهم.

كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة، فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020.





وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.





وطلب الوزير، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.





وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين.



