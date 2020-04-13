Advertisements

وزير الاتصالات يعلن شرطي صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:20 م
توزيع الكمامات
توزيع الكمامات
داليا الحسين
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، فتح حساب بنكبي لمستحقي منحة العمالة غير المتنظمة لتسهيل عملية الصرف، مؤكدًا أنه لن يتم صرف المنحة إلا بالبطاقة الشخصية ورسالة التي تشمل مكان وميعاد الصرف والتأكيد على الاستحقاق.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 8 صباحا وحتى 5 مساء.

وأشار إلى أنه تابع إجراءات مراكز صرف المنحة العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات.

وزير القوى العاملة يتفقد مكاتب البريد لمتابعة صرف منحة الـ500 جنيه

وفي سياق متصل، تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.

وفي جولته التفقدية بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعديه بينهم حرصًا على سلامتهم.
 
كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة، فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020. 

وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.

وطلب الوزير، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين.

ونوه بأن عدد الذي تقدموا على مدى أسبوعين تقريبا وصل إلى 2 مليون مسجل على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلى مليون و500 ألف مستحق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منحة غير منتظمة منحة العمالة عمالة الغير منتظمة الفيروس كورونا 142

أخبار تهمك

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين و 20 دقيقة

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي