لا خيار آخر.. مدير "الصحة العالمية" يعلن الطريقة الوحيد لهزيمة كورونا

أكد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن مواجهة فيروس كورونا سويًا، هو خيارنا الوحيد، وأن التضامن هو سبيل الطريق إلى الأمام.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن الوصول إلى علاج أمر ضروري جدًا للسيطرة على الفيروس.





وتابع "فيروس كورونا جديد، ونتعامل معه حسب المعلومات المتوفرة عنه"، متابعًا: "سعيد لتعافي رئيس الوزراء البريطاني، ونتمنى له الشفاء العاجل".



