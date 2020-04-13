تخفيض 50 % من رواتب اللاعبين المحترفين بالدوري السعودي

أعلنت أندية الدوري السعودي للمحترفين، على أنها اتفقت على خصم 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يبدأ الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، وذلك حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.









وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع الأندية الذي انتهى قبل قليل بمشاركة ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم.







وكانت الصحيفة ذاتها أشارت اليوم الإثنين، إلى اتجاه داخل أندية دوري المحترفين للموافقة على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، لمواجهة الأزمات المادية الناجمة عن توقف مسابقة الدوري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.







وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.