Advertisements

تخفيض 50 % من رواتب اللاعبين المحترفين بالدوري السعودي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
أعلنت أندية الدوري السعودي للمحترفين، على أنها اتفقت على خصم 50% من رواتب اللاعبين المحترفين، على أن يبدأ الخصم لمن يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، وذلك حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع الأندية الذي انتهى قبل قليل بمشاركة ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وكانت الصحيفة ذاتها أشارت اليوم الإثنين، إلى اتجاه داخل أندية دوري المحترفين للموافقة على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، لمواجهة الأزمات المادية الناجمة عن توقف مسابقة الدوري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.



وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ 38 دقيقة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي