رسميا.. خفض رواتب لاعبي الهلال بسبب كورونا

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أعلن نادي الهلال السعودي عن قرار عاجل بشأن خفض رواتب اللاعبين، في ظل تعليق النشاط الرياضي، وتفشي فيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا.



وقالت إدارة نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قدم أعضاء فريق الهلال مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50%، أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا".



وأضافت: "أتت هذه المبادرة، سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار إقتصادية، متوقعة بسبب فيروس كورونا".



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.