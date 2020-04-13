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شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:27 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الاهلي السابق مفاجأة بشأن صفقات الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه: "فايلر استقر بشكل نهائي على عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة، ومحمد عبد المنعم المدافع المعار لسموحة".

وتابع: "هناك أكثر من لاعب معار تحت منظار فايلر أيضا، مثل وليد أزارو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان".

وأضاف: "مازال مصير رمضان صبحي لم يتحدد، نسبة استمراره أو رحيله لا تتجاوز الـ50% اللاعب ينتظر عرضا من أوروبا والأهلي يحاول الابقاء عليه في المرحلة المقبلة".

وأنهى شوبير حديثه قائلا: "هناك تفكير قوي من جانب النادي بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ومنتخب مصر حيث يتواجد على رأس الترشيحات لتدعيم الخط الخلفي".

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