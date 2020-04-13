شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي





كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الاهلي السابق مفاجأة بشأن صفقات الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه: "فايلر استقر بشكل نهائي على عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة، ومحمد عبد المنعم المدافع المعار لسموحة".





وتابع: "هناك أكثر من لاعب معار تحت منظار فايلر أيضا، مثل وليد أزارو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان".





وأضاف: "مازال مصير رمضان صبحي لم يتحدد، نسبة استمراره أو رحيله لا تتجاوز الـ50% اللاعب ينتظر عرضا من أوروبا والأهلي يحاول الابقاء عليه في المرحلة المقبلة".





وأنهى شوبير حديثه قائلا: "هناك تفكير قوي من جانب النادي بالتعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ومنتخب مصر حيث يتواجد على رأس الترشيحات لتدعيم الخط الخلفي".



