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الزمالك يحسم موقفه من ضم "الدبابة" الإفريقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
حسم مسئولو نادي الزمالك الموقف لانهائي من التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي بالانتقال للزمالك وسط اهتمام أيضاً من الأهلي لضم اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري.

واكد مصدر مسئول بالزمالك على أن النادي لا يضع مهاجم مازيمبي موليكا ضمن حسابات الصفقات القادمة للفريق خاصة وأن موليكا حسم موقفه باللعب فى أوروبا ولا يرغب فى الانتقال للعب بالدوريات العربية خلال المرحلة المقبلة.

واستقر جهاز الكرة بنادى الزمالك، على البحث عن مهاجم جديد لمعاونة مصطفى محمد خلال الموسم الجديد حيث يفاضل الجهاز الفني العديد من الأسماء.

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