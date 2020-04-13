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قفزة استثنائية بالمعاملات الجمركية في دبي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
حققت المعاملات الجمركية لدبي قفزة استثنائية بواقع 60 بالمائة لتصل إلى 4 ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري مقارنة مع 2.5 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام 2019، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن المعاملات الجمركية حينما تحقق نمواً بواقع 60 بالمائة خلال الأشهر التي شهدت أزمة جائحة كورونا ..فهذا يعكس قوة البنية التحتية الجمركية التي تتمتع بها دبي والتي تأتي ضمن الأفضل عالمياً بالإضافة إلى البيئة المحفزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة التجار والمستثمرين وقطاعات الأعمال في اقتصاد الإمارة و التي تشهد زخماً متواصلاً، بفضل الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية المحفزة التي تم الإعلان عنها لدعم قطاع الاعمال والتي كان مفادها أن دبي دائماً ما تقف إلي جانب المستثمرين والتجار سواء في فترة الشدة أو الرخاء خاصة في هذه الظروف الطارئة لدعم أعمالهم وتيسير تجارتهم.

وحلت خدمة تقديم بيان جمركي في مقدمة الخدمات التي انجزتها جمارك دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 3.4 مليون بيان جمركي مقارنة مع 1.9 للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 79 بالمائة تلاه خدمة تقديم مطالبة سداد بواقع 266 ألفا مقارنة مع 261 ألفا وبنمو 2 بالمائة ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 147 ألف طلب مقارنة مع 140 وبنمو 5 بالمائة ثم حجز موعد تفتيش جمركي 106 الاف و خدمة طلب تسجيل الأعمال 74 ألف طلب .

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي : إن النمو الملحوظ التي تحققه جمارك دبي في عدد المعاملات الجمركية رغم التحديات الراهنة يعد مؤشراً إيجابياً على استدامة الاقتصاد بإمارة دبي والدولة كما أنه يؤشر إلى الخبرات المتراكمة في تطوير الخدمات الجمركية الذكية التي استثمرت فيها جمارك دبي خلال السنوات الماضية و نجني ثمارها حالياً والتي تدعم الاقتصاد المحلي عبر تسهيل العمليات التجارية مما يؤسس كذلك لاستيعاب حجم التجارة وعدد المعاملات الكبير الذي سيحصل بعد انتهاء جائحة كورونا حيث حظيت خدمات وابتكارات جمارك دبي الذكية بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية مشيراً إلى أن 99 بالمائة من المعاملات الجمركية أنجزت عبر القنوات الذكية والالكترونية بواقع 2.26 مليون معاملة عبر المنصات الذكية وبحصة 56.6 بالمائة من إجمالي عدد المعاملات و 1.7 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية و بحصة 42.3 بالمائة و44 ألف معاملة فقط عبر "الكاونتر" وبحصة واحد بالمائة.

وأكد أن تبني التقنيات والأنظمة المتطورة أسهم بشكل مباشر في تسهيل منظومة العمل عن بعد ويوميا على مدار الساعة للإدارات والأقسام الجمركية المختلفة فيما يقدم مسؤولو وضباط جمارك دبي في الخطوط الأمامية بالمراكز والإدارات الجمركية واجبهم على أكمل وجه متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية وكذلك الإجراءات التي أقرتها جمارك دبي في التعقيم الشامل من أجل أداء عمليات تخليص البضائع والمعاينة والتفتيش الجمركي بكل سلاسة واحترافية مع الحرص على سلامة الموظفين والعملاء.

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جمارك دبي الربع الاول من 2020 الاحترازية ازمه كورونا

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