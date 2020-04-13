الاستعلام عن أسماء منحة العمالة الغير منتظمة 2020 للحصول على “500 جنيه” عبر موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة التي صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العمالة المصرية الغير منتظمة التي تضررت من الإجراءات التي فرضتها الحكومة المصرية لحماية الشعب المصري من فيروس كورونا، حيث هناك عدد كبير يعمل على تسجيل بياناته من خلال رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة اليوم سنتعرف على هذه المنحة وكيفية الحصول عليها، والآن يمكن لجميع العمالة غير المنتظمة البدء في تسجيل بياناتهم وذلك بالدخول على رابط تسجيل بيانات منحة العمالة غير المنتظمة وذلك للحصول على منحة شهرية بمقدار 500 في ظل هذه الظروف التي من شأنها عطلت عدد كبير من العمالة الغير منتظمة في الفترة الأخيرة.









الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة





عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع عدد كبير من وزراء الدولة لإيجاد حل يعوض العمالة التي تضررت من الحظر وصولا إلى منح جميع العاملين الغير منتظمين بالعمل منحة قيمتها 500 ج مصري، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هذه المنحة سوف تظل مستمرة لثلاث شهور على التوالي، وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من وزراء الجمهورية.





الهدف من هذه المنحة هو المساهمة مع المواطنين لإيجاد بعض احتياجاتهم اليومية لحين الانتهاء من هذه الأزمة الذي دمر الكثير من دول العالم، فهي مبادرة جيدة من الحكومة المصرية حفظها الله.









الخط الساخن للاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة





حرص المسؤولين بإتاحة الخط الساخن برقم ” 142 ” الذي يعمل على مدار أربع وعشرون ساعة لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم حول الاستعلام عن البيانات والأوراق المطلوبة للحصول على هذه المنحة، يمكنكم أيضا الاتصال بالخط الساخن للاستعلام عن أسمائكم لمعرفة إن كانت من ضمن قائمة العمالة الغير منتظمة أم لا، فاعلموا أنه بإمكانكم الاتصال بالخط الساخن متى شئتم فهو مخصص لكم.









الجهات المختصة لصرف منحة العمالة الغير منتظمة





بإحدى المؤتمرات الصحفية أعلن المستشار نادر سعد بأنه تم التصريح لجهات عديدة بالجمهورية لصرف المنحة للعمالة الغير منتظمة، عزيزي القارئ إذا كنت واحد من العمالة الغير منتظمة فيمكنك التوجه إلى الجهات التالية لصرف المنحة.





بإمكان العمالة الغير منتظمة صرف المنحة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، فقد تم تخصيص 1100 منفذ بالبنك لكي يتم صرف المنحة منعا للازدحام.





بإمكانهم أيضا صرف المنحة من جميع مكاتب البريد القريبة منهم، فقد تم إصدار قرار بتوفير أربع ألاف من مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.





كما خصصت الدولة أكثر من ستمائة مدرسة حكومية لصرف المنحة للعمالة الغير منتظمة لمنع الازدحام بمكاتب البريد خوفا من العدوى بفيروس كورونا.



