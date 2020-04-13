توضيح مهم من وزير القوى العاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة (فيديو)

أكد محمد سعفان، وزير القوة العاملة، أن تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية شائعة ولا صحة لها.





وقدم الشكر لكل العاملين في مكاتب البريد وووزارة الاتصالات على الصورة المشرفة لصرف منحة الـ500 جنية للعمالة غير المنتظمة، وللمواطنين للالتزامهم بالإجراءات الاحترازية في أثناء صرف المنحة.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أنه تم استقبال ما يقرب من 50% من المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة.





ولفت إلى أن الفئة العمرية التي صرفت منحة العمالة غير المنتظمة اليوم من فوق سن الخمسين.





وأشار إلى أن أبرز الشائعات التي ظهرت اليوم، تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، وإلى أنه يمكن للمواطن التأكد من صحة المعلومة عن طريق موقع الوزارة.





ونوه بأنه من ضمن الشائعات، إرسال رسائل للمواطنين من أرقام غير خاصة بوزارة الاتصالات، لافتا إلى أنه تم إرسال هذه الرسائل للجهات المعنية.





وتابع أن "الرسائل الصحيحة تأتي من أرقام 2030 أو من وزارة القوى العاملة وغير ذلك لا يعتد بها، لافتا إلى أن غدا سيتم صرف منحة الـ 500 جنيه للفئة العمرية من 20 إلى أقل من 50 عاما.



