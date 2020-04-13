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توضيح مهم من وزير القوى العاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة (فيديو)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:39 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
داليا الحسين
أكد محمد سعفان، وزير القوة العاملة، أن تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية شائعة ولا صحة لها.

وقدم الشكر لكل العاملين في مكاتب البريد وووزارة الاتصالات على الصورة المشرفة لصرف منحة الـ500 جنية للعمالة غير المنتظمة، وللمواطنين للالتزامهم بالإجراءات الاحترازية في أثناء صرف المنحة.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أنه تم استقبال ما يقرب من 50% من المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن الفئة العمرية التي صرفت منحة العمالة غير المنتظمة اليوم من فوق سن الخمسين.

وأشار إلى أن أبرز الشائعات التي ظهرت اليوم، تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، وإلى أنه يمكن للمواطن التأكد من صحة المعلومة عن طريق موقع الوزارة.

ونوه بأنه من ضمن الشائعات، إرسال رسائل للمواطنين من أرقام غير خاصة بوزارة الاتصالات، لافتا إلى أنه تم إرسال هذه الرسائل للجهات المعنية.

وتابع أن "الرسائل الصحيحة تأتي من أرقام 2030 أو من وزارة القوى العاملة وغير ذلك لا يعتد بها، لافتا إلى أن غدا سيتم صرف منحة الـ 500 جنيه للفئة العمرية من 20 إلى أقل من 50 عاما.

ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 447 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 21 مصابا بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ447 متعافيًا.

تسجيل 126 حالة إصابة بكورونا

ولفت إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.

إجمالي عدد المصابين 2065 و159 حالة وفاة 

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".

واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

واستجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.


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