Advertisements

أخصائي الألومنيوم يضع روشتة للحفاظ على وزن اللاعبين خلال التوقف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


تزامنا مع فترة التوقف الرياضى، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتجاه جميع الرياضيين للجلوس في منازلهم، وممارسة التدريبات الرياضية أثناء تواجدهم بالمنزل.

ومن اهم متطلبات المرحلة هو الحفاظ على النظام التدريبي لهؤلاء اللاعبين، موقع " الفجر الرياضى" ، القى الضوء على هذا الجانب الذي ربما يهمله بعض اللاعبين خلال فترة التوقف.

ويقول احمد عزت أخصائي العلاج الطبيعي بنادي إلالومنيوم، في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" هناك بعض التدريبات لابد من ادائها خلال فترة التوقف مع الالتزام بنظام غذائي للمحافظة على اللياقة البدنية والصحية خلال فترة التوقف في المنزل دون الحاجة للذهاب للجيم.

أولا:
تمارين الإحماء
لمدة 10دقايق فقط يمكن إجراء الإحماء من خلال الجري في المكان
الوثب لأعلى
إطالة لجميع العضلات

ثانياً :
تمارين القلب الوعائية
ابسطها إنك تطلع وتنزل السلم اللي في العمارة لمدة 3دقائق وتعمل إطالة و تكرر لمدة 3 دقائق اخري.

ثالثاً :
تمارين القوة بالمقاومة
طبعآ كل اللاعيبة عندها الاستيك المطاط بتستخدمة لتقوية جميع عضلات الجسم ودة لمدة 10دقايق
مع تمارين البطن والجذع

رابعاً :
التحمل
في الشارع عندك ممكن تجري لمدة 30دقيقة وأنت لابس الكمامة لو خايف من العدوى.

التغذية:
الأكل الصحي على مدار اليوم
معلقة عسل نحل صباحا
عصير برتقال على جزر
سلطة خضراء
وشرب أكثر من 6لتر مياه يوميا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمواجهة كورونا الفيروس كورونا الاحترازية

أخبار تهمك

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يدرس التعاقد مع "المقنع"

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي السعودي يواصل تدريباته في معسكر النمسا

ريال مدريد يواصل التحضير لموقعة جيرونا

دراسة حديثة توضح علاقة الرياضة بطول العمر

بيل يقوم بحركة "غير مهذبة"

اتبعي هذه النصائح لتتجنبي الإصابات أثناء ممارسة التمارين الرياضية

اتبعي هذه النصائح لتتجنبي الإصابات أثناء ممارسة التمارين الرياضية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

05:37 م

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي