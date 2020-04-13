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أخصائي الألومنيوم يضع روشتة للحفاظ على وزن اللاعبين خلال التوقف
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:40 م
عاطف الشعيني
تزامنا مع فترة التوقف الرياضى، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتجاه جميع الرياضيين للجلوس في منازلهم، وممارسة التدريبات الرياضية أثناء تواجدهم بالمنزل.
ومن اهم متطلبات المرحلة هو الحفاظ على النظام التدريبي لهؤلاء اللاعبين، موقع " الفجر الرياضى" ، القى الضوء على هذا الجانب الذي ربما يهمله بعض اللاعبين خلال فترة التوقف.
ويقول احمد عزت أخصائي العلاج الطبيعي بنادي إلالومنيوم، في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" هناك بعض التدريبات لابد من ادائها خلال فترة التوقف مع الالتزام بنظام غذائي للمحافظة على اللياقة البدنية والصحية خلال فترة التوقف في المنزل دون الحاجة للذهاب للجيم.
أولا:
تمارين الإحماء
لمدة 10دقايق فقط يمكن إجراء الإحماء من خلال الجري في المكان
الوثب لأعلى
إطالة لجميع العضلات
ثانياً :
تمارين القلب الوعائية
ابسطها إنك تطلع وتنزل السلم اللي في العمارة لمدة 3دقائق وتعمل إطالة و تكرر لمدة 3 دقائق اخري.
ثالثاً :
تمارين القوة بالمقاومة
طبعآ كل اللاعيبة عندها الاستيك المطاط بتستخدمة لتقوية جميع عضلات الجسم ودة لمدة 10دقايق
مع تمارين البطن والجذع
رابعاً :
التحمل
في الشارع عندك ممكن تجري لمدة 30دقيقة وأنت لابس الكمامة لو خايف من العدوى.
التغذية:
الأكل الصحي على مدار اليوم
معلقة عسل نحل صباحا
عصير برتقال على جزر
سلطة خضراء
وشرب أكثر من 6لتر مياه يوميا
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