الصفقات المنتظرة في إنجلترا الصيف المقبل

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون هناك انتقالات نارية بسبب رغبة العديد من الأندية في تدعيم صفوفها بشكل قوي استعدادا للموسم المقبل.





فيروس كورونا خطر يهدد الموسم الحالي

حيث أصبح مصير الموسم الحالي مجهول، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق كل الدوريات وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية، وزيادة الأعداد المصابة والوفيات كل يوم في جميع دول العالم.





حيث حاولت العديد من الأندية في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إليهم، وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي "، أبرز الأسماء المطروحة على طاولات الفرق الإنجليزية، من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.





فابيان رويز

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في سباق التعاقد مع فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، مع وجود منافسة شرسة مع كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المتوقع أن لا يقل سعر اللاعب عن 100 مليون يورو.





كاليدو كوليبالي

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في دخول السباق للتعاقد مع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن لا يقل سعر اللاعب عن 60 مليون يورو.





فكتور أوسيمين

يرغب فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع فكتور أوسيمين، لاعب نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب بشدة في ضم موهبة ليل.





تشيلسي يسعى لإبرام ثلاث صفقات

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم المقبل من البريميرليج.





وكانت صحيفة "إكسبرس"، قد أكدت أن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات كل من أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، واللاعب الإسباني مارك كوكوريلا جناح فريق برشلونة المعار هذا الموسم إلى فريق خيتافي، واللاعب الجامايكي ليون بيلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني.





سونتيي هانسين

اقترب فريق مانشستر سيتي من التعاقد مع اللاعب سونتيي هانسين، موهبة فريق أياكس أمستردام الهولندي، حيث أكدت صحيفة جارديان البريطانية أن اللاعب لن يكلف السيتي سوى ما يقارب 6 ملايين جنيه إسترليني.



