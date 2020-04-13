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"أردوغان" يعلن فرض حظر التجول في البلاد لمدة يومين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:20 م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حظر التجول في البلاد من ليل الجمعة القادمة حتى ليل الأحد القادم من نهاية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، اليوم الإثنين، إنني "أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من ليل الجمعة 17 أبريل وحتى ليل الأحد 19 أبريل"، لافتاً إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة من قبل الحكومة، وأن فرض حظر التجوال مستمر في نهاية الاسبوع كلما اقتضت الحاجة لذلك.

ونوه إلى أن البلاد لا تعاني من مشاكل في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تحرز تقدما في السيطرة على الجائحة.

هذا ورفض الرئيس التركي استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه، مبينا أن تركيا قد أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة وأن هناك مساعدات جديدة في الأيام القادمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,873 مليون إصابة، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، وأكثر من 434 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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حظر التجول أردوغان

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