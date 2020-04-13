حسن الشافعي يشوق جمهوره لعمل غريب!!

Advertisements

نشر الفنان حسن الشافعي، فيديو له وهو يقوم بحلاقة شعر وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "حسن"، وهو يحاول القيام بحلاقة شعرة ثم يتردد في اللحظة الأخيرة لتشويق الجمهور، وترك لهم تخمين ماذا سيحدث".



وعلق"الشافعي"، على الفيديو "بايموشن شخص يقوم بحلق شعرة" وذلك لتشويق جمهورة ومشاركتهم بعض من تفاصيل يومة أثناء الحجر المنزلي.



وتبادل جمهور "حسن" معة التعليقات حيث قالو : "لااا ما تحلقش، عاوزه اشوفك بعد الحلاقة يا حسن، نعيماً مقدماً، إية دا أنت بتعمل إية، لية يا راجل دا شعرك أحلي حاجة فيك.



يذكر أن حسن الشافعي ملحن مصري ولد في القاهرة عام 1982، وكان محبًا للموسيقى منذ صغره، ولمع نجمه في عقد التسعينيات. وحقق الشافعي طوال مسيرته عددًا كبيرًا من الإنجازات، في مقدمتها نيله جائزة أفضل منتج موسيقي ضمن جوائز الشرق الأوسط للموسيقى.

