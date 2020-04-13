محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: إننا "نتطلع للتعاون مع المنظمات الدولية لتوصيل المواد والمعدات حول العالم".





وأشار "رايان"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، إلى أن هناك نقص عام على مستوى المستلزمات الطبية حول العالم، لافتًا إلى أن الحالة الصحية لمريض كورونا تتغير وفقًا لوضعه والأعراض التي يتعرض لها.





وتابع أننا "نتوقع أن صاحب المناعة القوية سوف يكون لديه حصانة من فيروس كورونا في المستقبل".



